https://static.news.ru/photo/6422eb02-727d-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о новом приказе. Ведомство намерено заняться распределением тест-систем для диагностики коронавируса по российским лабораториям.

По вашему поручению подготовлен приказ Роспотребнадзора об аккумулировании и распределении тест-систем, производимых в бюджетных учреждениях РФ, чтобы насыщать ими <...> лаборатории, которые проводят тестирование, — заявила она на заседании президиума координационного совета.

Роспотребнадзор ранее передал тест-системы для проведения 100 тысяч исследований на коронавирус в 13 различных стран ЕАЭС. Также ведомство намерено отправить несколько партий в Египет, Сербию и Венесуэлу.

Как сообщал NEWS.ru, Роспотребнадзор призвал родителей отказаться от прогулок детей на детских площадках. По словам медиков, это позволит снизить распространение коронавируса.