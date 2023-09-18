Названо самое популярное вино среди россиян Роскачество назвало красное вино самым популярным в России

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Подавляющее большинство жителей России предпочитают красное вино, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, проведенного Роскачеством. На эти напитки приходится не менее 60% от общего числа продаж российского вина. Как утверждают эксперты, первые строчки в рейтингах занимает каберне совиньон. В категории белых вин первые места занимают совиньон блана, рислинг, а также ароматические сорта винограда.

Доля красных вин в продажах российского вина составляет не менее 60%. При этом в ряде регионов по площади виноградников лидируют сорта белые, — отмечают авторы исследования.

Единственным исключением стал Краснодарский край, где виноделы специально формируют крупные массивы виноградников особенно востребованных красных сортов. Аналитики также отмечают растущую популярность редких автохтонных сортов винограда, которые называют достоянием российского виноделия.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин ранее посоветовал россиянам заранее запастись импортным вином к Новому году. По его словам, этот вид алкоголя ожидает существенное подорожание. Цены вырастут и на вина, которые раньше считались дешевыми.