Россиянам посоветовали заранее запастись импортным вином к Новому году Глава НСЗПП Шапкин предрек сильное подорожание импортного вина к Новому году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам стоит уже сейчас позаботиться о покупке к Новому году импортных вин из недружественных стран, заявил в беседе с Lenta.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. По его словам, этот вид алкоголя, особенно в дешевом сегменте, ждет ощутимое подорожание.

Как пояснил эксперт, поставки импортных вин из недружественных стран в Россию продолжаются, и цены на них если и растут, то незначительно. Однако в связи с изменением таможенного тарифа к Новому году может произойти серьезный рост в недорогом сегменте, цены могут вырасти вдвое.

То, что стоило 400 рублей, будет стоить рублей 700–800 уже с Нового года, может быть, даже до Нового года, поэтому винами импортными имеет смысл закупаться, — уточнил специалист.

По его словам, цены на остальной алкоголь вряд ли претерпят серьезные изменения в обозримом будущем. Исключением Шапкин назвал элитный крепкий алкоголь, стоимость которого может вырасти на фоне валютных курсовых колебаний.

Также председатель НСЗПП порекомендовал гражданам при выборе брендированного алкоголя быть внимательнее, чтобы не приобрести подделку.

Ранее в Роскачестве рассказали о высоком потенциале Дальнего Востока в области виноделия. Местные производители уже поставляют продукцию в ряд зарубежных стран.