Назван неожиданный регион России, где будут производить вино В Роскачестве назвали Дальний Восток перспективным винодельческим регионом

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Глобальные изменения климата постоянно меняют винодельческую карту мира, в ближайшие пять лет число регионов России, производящих вино, может вырасти в полтора раза, сообщает журнал «Компания» со ссылкой на прогноз Роскачества. По информации ведомства, Дальний Восток имеет высокий потенциал для выращивания винограда преимущественно морозостойких сортов советской и европейской селекции, а местные производители уже поставляют продукцию в ряд зарубежных стран, в том числе в Новую Зеландию, и планируют выход в европейскую часть России.

Как рассказал в беседе с изданием руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов, в Приморье, Хабаровском крае и на Южном Сахалине еще во времена СССР пытались выращивать виноград, однако этому помешали суровые морозы. Теперь же потепление и снижение континентальности климата становятся благоприятными факторами для развития виноградного потенциала региона, и уже в ближайшие два-три года площадь виноградников в Приморье может вырасти до 200–300 га.

Дальний Восток — самая удаленная территория России, но при этом ее аграрный потенциал раскрыт не до конца. И уж точно в последнюю очередь дальневосточные регионы можно рассматривать как зоны перспективного виноградарства, но при этом у того же Приморского края для этого есть все: и терруар, и кадры, — уточнил эксперт.

Издание отмечает, что Дальневосточный федеральный университет располагает возможностями для подготовки виноделов, например специалистов по технологии бродильных производств. Также в Приморье есть винодельни, где можно отточить знания на практике.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия Валерий Петров в беседе с изданием высказал мнение, что на Дальнем Востоке, скорее всего, наиболее распространены будут ранние и среднеспелые сорта виноградов гибридных форм. Специалисты, в частности, изучают дикий виноград, скрещивание с которым приведет к созданию высококачественных межвидовых гибридов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные антироссийские санкции оказали положительное влияние на виноделие в РФ. По его словам, сбор винограда и производство вина увеличились на 8% и 18% соответственно.