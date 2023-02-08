Росгидрометцентр предупредил о необычно холодной погоде в России Вильфанд: необычно холодная погода ожидает некоторые регионы РФ в ближайшие дни

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Астраханской, Ростовской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Калмыкии, республиках Северного Кавказа, Хабаровском и Ставропольском краях ожидается температура не менее чем на 7 градусов ниже нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, с 9 по 11 февраля на юге страны морозы будут достигать 16–20 градусов.

В некоторых регионах температура будет значительно ниже нормы в ближайшие дни. Это неблагоприятная и опасная ситуация. В Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии температура будет на 7–11 градусов ниже нормы с 9 по 11 февраля. Это значит, что в Астраханской и Ростовской областях прогнозируется до 16 градусов мороза, а в Калмыкии — до 20 градусов мороза, — объяснил метеоролог.

Он также допустил, что в Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии в ближайшие дни температура воздуха будет опускаться до минус 13 градусов, а в Дагестане и на Ставрополье — до минус 20 градусов.

Также аномально холодная погода ожидается в некоторых регионах Сибири. В частности, в Хабаровском крае температура воздуха может опуститься до минус 43–46 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в южных регионах России ожидается неблагоприятная метеообстановка. Эксперт отметил, что в Крыму прогнозируются обильные осадки и усиление ветра до 25–30 м/с. При этом, по его словам, труднее всего в начале недели придется населению Южного и Северо-Кавказского округов.