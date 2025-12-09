Рой БПЛА, разрушенный дом и раненые: как ВСУ атакуют Россию 9 декабря

К утру 9 декабря над территорией РФ сбили более 120 украинских дронов. В Чебоксарах обломки беспилотника упали на жилой дом, пострадали люди. Как Вооруженные силы Украины атакуют Россию — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

В ночь на 9 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 дрон противника.

По данным ведомства, 49 БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, 22 — над Крымом, 10 — над территорией Рязанской области, девять — над территорией Воронежской области, восемь — над акваторией Каспийского моря, по пять — над Ростовской областью и Калмыкией, четыре — над территорией Нижегородской области, три — над территорией Липецкой области, по два — над Курской областью и Краснодарским краем, по одному — над Брянской и Тульской областями.

Что известно о налете дронов ВСУ на Чебоксары

Утром 9 декабря СМИ написали, что в Чебоксарах обломки украинского беспилотника упали на жилой дом. Местные жители рассказали журналистам о примерно семи взрывах. Министерство обороны РФ не комментировало эти сведения.

В материале указано, что инцидент произошел в Юго-Западном районе, части дрона влетели в многоэтажный дом, что вызвало пожар. В здании выбиты окна, повреждены балконы и фасад. По данным СМИ, также были задеты припаркованные рядом автомобили.

Позже глава Чувашии Олег Николаев подтвердил, что республика попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. По его словам, в Чебоксарах зафиксированы повреждения жилых домов. Кроме того, как он добавил, несколько человек были ранены.

К 9 утра число пострадавших при атаке на Чебоксары достигло девяти, сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. По его словам, среди них есть один ребенок. Все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов, им оказывается медицинская помощь.

К 11:00 число пострадавших выросло до 14, написал Степанов в Telegram-канале. По его словам, экстренные службы устраняют последствия налета и обеспечивают безопасность населения. Кроме того, в районе атаки развернут пункт временного размещения (ПВР).

«На базе одного из общеобразовательных учреждений микрорайона продолжает работу пункт временного размещения. На месте работают психологи и медицинские специалисты. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры. Для оценки состояния домов и нанесенного ущерба начинают работу специальные комиссии при администрации города», — написал Степанов.

БПЛА АН-196 «Лютый» Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

Журналисты предварительно выяснили, что ВСУ атаковали Чебоксары с помощью БПЛА типа «Лютый». В материале сказано, что один из дронов целенаправленно летел в жилой дом. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

Почему атаки ВСУ на Россию не достигнут цели

Вооруженным силам Украины не удастся сломить дух россиян атаками беспилотников, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев прибегает к таким действиям, пытаясь оказать давление на Москву и добиться мирных переговоров на своих условиях.

«Атаки ВСУ дронами по РФ — это очередной террористический прием Киева. Таким образом он пытается заставить Москву сесть за стол переговоров на условиях Украины и пойти на уступки. Но это все бесполезно. Весь мир видит, что подобные террористические атаки направлены против мирных граждан РФ. Киев пытается вызвать недовольство среди россиян, запугать их. Это не сломит дух граждан России», — высказался Липовой.

По его словам, активизация таких атак напрямую связана с провалами украинской армии на линии фронта. Генерал отметил, что командование ВСУ пытается любой ценой продемонстрировать западным спонсорам свою способность воздействовать на обстановку внутри России.

«Чем хуже обстоят дела у ВСУ на фронте, тем сильнее они стараются показать Западу, что еще могут повлиять на внутреннюю ситуацию в России, что они еще на что-то способны», — подытожил Липовой.

