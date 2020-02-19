Въезд в Россию граждан Китая по служебным, деловым, гуманитарным и транзитным визам не ограничен. Об этом сообщили в МИД РФ.
По данным ведомства, Россия продолжит выдавать деловые, гуманитарные, служебные и транзитные визы. С 20 февраля ограничивается въезд китайских граждан, которые намереваются посетить РФ в «частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности».
При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается, — заявили в министерстве.
Также в МИД отметили, что авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом сохраняется,
Ранее NEWS.ru писал о том, что временное ограничение на въезд в Россию жителей КНР обусловлено национальными интересами России. Эта мера является временной. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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