https://static.news.ru/photo/003de0e6-5302-11ea-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Въезд в Россию граждан Китая по служебным, деловым, гуманитарным и транзитным визам не ограничен. Об этом сообщили в МИД РФ.

По данным ведомства, Россия продолжит выдавать деловые, гуманитарные, служебные и транзитные визы. С 20 февраля ограничивается въезд китайских граждан, которые намереваются посетить РФ в «частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности».

При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается, — заявили в министерстве.

Также в МИД отметили, что авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом сохраняется, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что временное ограничение на въезд в Россию жителей КНР обусловлено национальными интересами России. Эта мера является временной. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.