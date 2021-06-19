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Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации

01:58, 20 июня 2021
Фото: Kremlin.ru

Россия имеет все возможности для наращивания темпов вакцинации. Об этом завил президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, в настоящее время важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с новым коронавирусом. Путин подчеркнул, что в стране продолжают разрабатываться всё новые вакцины против COVID-19.

Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий, — заявил президент.

Путин также напомнил, что в настоящее время в РФ имеется четыре вакцины собственного производства.

Также президент отметил важность расширения программ диспансеризации и обеспечения помощью граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Ранее стало известно, что Путин устроит прямую линию с россиянами 30 июня.

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