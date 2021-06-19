Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации

Россия имеет все возможности для наращивания темпов вакцинации. Об этом завил президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник. Его слова приводит РИА Новости.
По словам главы государства, в настоящее время важно
Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий, — заявил президент.
Путин также напомнил, что в настоящее время в РФ имеется четыре вакцины собственного производства.
Также президент отметил важность расширения программ диспансеризации и обеспечения помощью граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.
Ранее стало известно, что Путин устроит прямую линию с россиянами 30 июня.