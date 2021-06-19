Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации

https://static.news.ru/photo/df244236-7783-11eb-b3e6-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin.ru

Россия имеет все возможности для наращивания темпов вакцинации. Об этом завил президент Владимир Путин в обращении к медицинским работникам в их профессиональный праздник. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, в настоящее время важно сконцентрировать все усилия и ресурсы для борьбы с новым коронавирусом. Путин подчеркнул, что в стране продолжают разрабатываться всё новые вакцины против COVID-19.

Сейчас наша общая задача — сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий, — заявил президент.

Путин также напомнил, что в настоящее время в РФ имеется четыре вакцины собственного производства.

Также президент отметил важность расширения программ диспансеризации и обеспечения помощью граждан с болезнями сердечно-сосудистой системы, онкологическими, эндокринными и другими заболеваниями.

Ранее стало известно, что Путин устроит прямую линию с россиянами 30 июня.