Путин рассказал о роли военных в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8632b0f4-34a3-11eb-a389-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия в контексте пандемии коронавируса доказывает, что готова в любую минуту прийти на помощь, заявил президент Владимир Путин на совещании по открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения COVID-19.

Военные строители и гражданские специалисты на отлично справились с поставленными задачами. Все объекты сделаны основательно с высоким качеством и по графику, — подчеркнул он.

По его словам, стройка велась практически без остановки как днём, так и ночью. При работах использовались самые современные инженерные и проектные решения, а также новейшие технологии и материалы, передаёт РИА Новости.

Наша армия вновь делом доказывает, что в трудную минуту готова незамедлительно прийти на помощь, — сказал глава государства.

Он отметил, что в общей сложности Минобороны построят 30 центров для больных COVID-19. Их строят в тех регионах, эпидемиологическая ситуация в которых складывается по наиболее сложному сценарию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин отметил роль цифровых технологий во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). По мнению политика, они сегодня помогают поддерживать занятость граждан, достойное качество образования, сделали доступными принимаемые меры социальной помощи.