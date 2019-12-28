https://static.news.ru/photo/37cf7398-29fa-11ea-b551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, обеспечивающий информирование россиян о положенных им социальных льготах.

Для того чтобы граждане могли узнавать о причитающихся им выплатах через портал госуслуг или по телефону, все соответствующие данные соберут в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Данный законопроект был предложен вице-спикером госдумы Ириной Яровой, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон о плате за вред окружающей среде, по которому сжигание мусора с выработкой энергии будет считаться его переработкой. Закон вступит в силу с 2020 года.