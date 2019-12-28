https://static.news.ru/photo/a9892070-29db-11ea-ae25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о плате за вред окружающей среде, по которому сжигание мусора с выработкой энергии будет считаться его переработкой. Закон вступит в силу с 2020 года. Об этом сообщил «Коммерсант».

Кроме того, из твёрдых бытовых отходов должны будут перед переработкой извлечь все полезные компоненты и лишь затем использовать с целью выработки энергии.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы для перекупщиков билетов на массовые мероприятия. Закон распространяется также на абонементы и экскурсионные путёвки.