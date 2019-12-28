Президент России Владимир Путин подписал закон о плате за вред окружающей среде, по которому сжигание мусора с выработкой энергии будет считаться его переработкой. Закон вступит в силу с 2020 года. Об этом
Кроме того, из твёрдых бытовых отходов должны будут перед переработкой извлечь все полезные компоненты и лишь затем использовать с целью выработки энергии.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы для перекупщиков билетов на массовые мероприятия. Закон распространяется также на абонементы и экскурсионные путёвки.
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