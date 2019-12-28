https://static.news.ru/photo/b3c9803a-299e-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы для перекупщиков билетов на массовые мероприятия. Документ также касается абонементов и экскурсионных путёвок.

Текст закона опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Для перекупщиков устанавливается штраф в размере стоимости билета. Также к административной ответственности будут привлекаться лица, оказывающие покупателю сопутствующие услуги, стоимость которых превышает 10% стоимости на билете.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минкультуры России Владимир Мединский считает, что принятие закона о борьбе с перекупщиками театральных билетов сделает искусство в стране более доступным и поможет в борьбе со спекулянтами.