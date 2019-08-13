https://static.news.ru/photo/4d72aa92-bdcd-11e9-9eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита во Францию 19 августа обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и международные вопросы.

Темы очевидны — это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы, — цитирует RT пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, Путин и Макрон также обсудят ситуацию на Украине и, возможно, передачу найденных под Смоленском останков генерала Гюдена, который являлся соратником Наполеона.

Ранее News.ru писал, что Кремль подтвердил подготовку встречи лидеров двух стран. По словам Эммануэля Макрона, она пройдёт в форте Брегансон — одной из летних резиденций, которая считается отличным местом для приёма глав иностранных государств, а также удобной площадкой для работы.