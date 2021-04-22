Путин и Лукашенко обсудили оборону границ и Донбасс

https://static.news.ru/photo/2cdc69be-a3a7-11eb-b187-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Москву обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным эскалацию на востоке Украины и вопросы совместной безопасности.

Лукашенко назвал «несусветной глупостью» желание киевских властей перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу, при этом он подчеркнул, что не станет препятствовать инициативе Киева.

Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, — приводит БелТА слова белорусского лидера.

Российский лидер в ходе встречи отметил важность кооперации в вопросах безопасности и военно-технического сотрудничества. В числе угроз Путин назвал недавнюю попытку покушения на белорусского коллегу. По его словам, этот случай является «невообразимым», при этом Запад перешёл все границы, игнорируя этот инцидент.

Как сообщалось ранее, белорусские силовики предъявили обвинение четырём гражданам, которых считают организаторами покушения на президента страны Александра Лукашенко, рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.