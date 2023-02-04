Пушилин рассказал о том, что замедлит наступление России под Угледаром Пушилин: ВСУ перебросили под Угледар подкрепление в виде морской пехоты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Денис Пушилин

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своем Telegram-канале, что российские подразделения приближаются к Угледару. По его словам, ВСУ перебросили на это направление подкрепление в виде морской пехоты.

Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-западной, да и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара, — заявил Пушилин.

Он выразил уверенность, что российские войска смогут выполнить поставленные задачи, но в чуть более долгий срок.

Ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский также заявил, что ВСУ стягивают значительный военный контингент в районе города Угледара в ДНР. По его словам, военнослужащие Украины «прощупывают оборону две последние ночи, вызывая подозрения в готовящемся контрнаступлении».

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее отметил, что российская армия выстраивает новую линию обороны с учетом новых занятых территорий. По его словам, в январе войскам РФ удалось продвинуться больше, чем за несколько месяцев до этого.

До этого Рогов сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.