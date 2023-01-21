Рогов сообщил, что Киев стягивает резервы в Запорожскую область

Фото: МО Украины

Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.

Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с Запорожско-Криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область, поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и РСЗО, — сказал он.

Ранее 21 января Рогов отметил, что российской армии удалось взломать первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент основная линия обороны украинских сил выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе.

До этого Рогов заявлял, что ВС РФ оттесняют противника на Запорожском направлении. По его словам, российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов. За 19 января российская армия продвинулась на глубину около 7 км.