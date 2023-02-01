В Запорожской области выстраивают новую линию обороны

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российская армия выстраивает новую линию обороны с учетом новых занятых территорий, передает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. По его словам, в январе войскам РФ удалось продвинуться больше, чем за несколько месяцев до этого.

Армия закрепила достигнутые успехи. Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей. Это говорит о положительной динамике и вызывает очень сдержанный, но оптимизм, — подчеркнул Рогов.

Ранее Рогов сообщал, что Киев в срочном порядке стягивает резервы ВСУ в Запорожскую область. Он отметил, что за последние дни ВС РФ смогли взять под полный огневой контроль дорогу Каменское — Орехов, по которой происходит основное снабжение украинской армии.

Минобороны Великобритании признало, что в ходе последних боев под Артемовском российские войска добились серьезного прогресса в окружении населенного пункта. По данным британских разведчиков, ВС РФ и дальше продолжат добиваться локальных успехов в районе города. В военном ведомстве Великобритании считают, что российское командование планирует развить успех в районе Артемовска, а также организовать наступление на других участках фронта.