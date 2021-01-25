Людей специально втягивают: врач оценил зависимость россиян от соцсетей

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Врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, распространена ли среди россиян зависимость от соцсетей и Интернета и какие люди чаще всего ей подвержены.



По мнению специалиста в области психиатрии, массовой зависимости от соцсетей в России не существует, но при этом людей специально втягивают в интернет-среду. Например, отметил он, в любом банке вас просят скачать приложение для того, чтобы контролировать финансы, через «Госуслуги» сейчас проводится большинство операций, налоги тоже оплачиваются через специальные приложения.

Даже если вы хотите устроить ребёнка в школу или детский сад, вам сообщат, что у вас должен быть свой «личный кабинет» с логином и паролем. Нас, с одной стороны, никаким образом не хотят выпустить из такого контроля, а с другой — говорят, что мы теперь зависимы от социальных сетей или ещё от чего-то, — рассказывает доктор.



Однако есть россияне, которые чаще других находятся в Instagram, «ВКонтакте», Facebook и уделяют интернет-сёрфингу приличное количество времени. По мнению специалиста, как правило, это люди, для которых очень важна внешняя поддержка, или те, кто таким образом утилизирует свою тревогу и отвлекается от навязчивых состояний.



Ранее врач-пульмонолог в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, когда можно возвращаться к тренировкам после COVID-19. После перенесённого заболевания организму действительно нужно больше времени на восстановление, поэтому начинать тренировки нужно постепенно, позже расширяя нагрузку.