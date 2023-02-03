При обстреле Донецка украинскими войсками погибла женщина

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В результате обстрела Донецка 3 февраля в городе погибла женщина, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Еще один подросток получил ранения.

По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк: Куйбышевский район: по улице Стратонавтов ранен парень-подросток 2006 года рождения, станция Донецк-северный: по улице Привокзальная, 20 погибла женщина 1986 года рождения, — заявили в ведомстве.

По данным представительства, украинские войска обстреляли станцию «Донецк-северный» в 18.00, выпустив шесть снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

30 января губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Рыльского района области. В окрестностях деревни Поповка, расположенной на границе с Сумской областью, было зафиксировано более 20 прилетов снарядов. Старовойт указал, что пострадавших нет.

29 января Вооруженные силы Украины обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Сообщалось о 12 прилетах, люди не пострадали, однако были повреждены линии электропередачи. В результате жители Краснооктябрьского и села Волфино на время остались без света.