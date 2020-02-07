https://static.news.ru/photo/bf57791a-49cf-11ea-86fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Предложения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по языковому вопросу в школьном образовании были отвергнуты Украиной. Информацию об этом распространила пресс-служба украинского Министерства образования и науки.

В ходе встречи с главой министерства Анной Новосад Сийярто предложил приравнять венгерский к языку коренного народа, чтобы увеличить время преподавания в школах для детей из венгерской общины не за счёт других предметов.

Новосад отказалась, поскольку такое признание — вопрос политический. По её мнению, коренными народами могут считаться только те, которые не имеют другого государства кроме Украины.

Мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения национальных меньшинств, — заявила Новосад.

Она добавила, что ведомство сосредоточится на работе с учителями и методистами.

Закон о среднем образовании Украины обязует венгерских школьников изучать на украинском с пятого класса 20% предметов, к девятому классу — 40%, в 10-м и 11-м — до 60%.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока не восстановят право венгерского меньшинства на обучение на родном языке на Украине, которое ограничил закон об образовании, принятый в 2017 году.