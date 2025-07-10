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10 июля 2025 в 13:54

МИД одной страны ЕС вызвал посла Украины после смерти венгра из-за ТЦК

Левенте Мадьяр Левенте Мадьяр Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Посол Украины в Будапеште вызван в МИД Венгрии в связи с убийством в Закарпатье венгерского гражданина, сообщил MTI заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр. Отмечается, что мужчина был насильно отправлен в ВСУ для участия в боевых действиях.

Украинские вербовщики избили мужчину железными прутьями после того, как схватили его, затолкали в фургон и доставили на призывной пункт. Членам его семьи говорили, что с ним все в порядке, но задержанный мужчина в конце концов скончался от полученных травм. Венгр был убит на Украине, потому что не хотел участвовать в войне, — сообщил он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что удары по украинским военкоматам способны вызвать симпатию к действиям армии России среди местного населения. Он отметил, что многие российские блогеры-военкоры призывают таким способом солидаризироваться с жителями Украины. По его словам, удары по ТЦК не приведут к смене власти, но станут важным элементом информационного противоборства.

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