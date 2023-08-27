Правда ли, что в России бензин будет стоить 100 рублей, что с дизелем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы, 27 августа, вновь обновила рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Продолжает стремиться к новому ценовому рекорду и дизельное топливо, свидетельствуют данные торгов. Почему это происходит и что будет дальше?

В каких регионах России нехватка бензина

Бензин закончился на заправках в Донецке Ростовской области. Топлива марок АИ-92 и АИ-92 нет на заправках сетей ЛУКОЙЛ, «Фортуна», заявил 23 августа глава администрации города Роман Кураев.

«На всех заправочных станциях сделан специальный резерв для спецтранспорта», — добавил Кураев.

В Сибирском федеральном округе независимые АЗС также заявляют о риске нехватки автомобильного бензина. Например, в ряде субъектов участники рынка оценили запас топлива максимум в неделю.

Ранее об отсутствии топлива на заправках также заявляли жители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия.

Почему в России не хватает бензина

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов завил, что ситуацию с топливом в России «нельзя назвать дефицитом».

«Дефицит — это системная проблема, а здесь уместнее говорить о неких перебоях в поставках, есть локальные проблемы и сложности. Сейчас процесс доставки топлива сильно затянут, инфраструктура железнодорожная одна, а нагрузка на нее очень сильно возросла, особенно в южном направлении — сезон отпусков, доставки в зону СВО. Это процесс адаптации, нужно время», — подчеркнул он в авторском Telegram-канале.

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов в беседе с NEWS.RU отметил, что нехватка топлива обусловлена несколькими факторами.

«Во-первых, на отдельных нефтеперерабатывающих заводах проводятся ремонтные работы, и на них время выпуска топлива падает или прекращается вовсе. Во-вторых, увеличились сроки доставки бензина по сети РЖД. В-третьих, достаточно силен спрос на него из-за летнего сезона отпусков. И, наконец, в-четвертых, ряд независимых операторов попросту прекратили закупать бензин из-за дисбаланса оптовых и розничных цен — им его продавать попросту стало нерентабельно», — добавил он.

Может ли бензин в России стоить 100 рублей за литр

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников допустил, что цена на бензин в стране может резко вырасти.

«Производителям топлива сейчас выгодней продавать его на экспорт. Плюс логистическая проблема. Мы же знаем, те же ж/д составы по два-три месяца добираются иногда в Крым. Такими темпами цены на бензин до 100 рублей могут вырасти», — заявил он ForPost.

Эксперт Сергей Храпач считает, что литр бензина в России будет стоить 80 рублей, если российские власти никак не вмешаются в происходящее.

«Это критическая отметка с учетом того, что 69% населения и 65% грузов в стране перевозится именно автомобильным транспортом. Очевидно, что такой рост цен автоматически вызовет подорожание всего», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Аналитик Леонид Хазанов отметил, что стоимость марки АИ-92 в России вполне может достигнуть в ближайшие недели 50–60 рублей за литр, АИ-95 — 65–80 рублей за литр.

Доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев еще в 2021 году говорил, при каком сценарии литр бензина будет стоить 100 рублей.

«Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса», —заявил Белхароев ПРАЙМУ.

Дизтопливо и АИ-92 дорожают менее резко: цены держатся возле уровня, при превышении которого нефтяные компании могут лишиться многомиллиардных выплат по демпферу в августе. Динамика оптовых цен постепенно перекладывается в розничные: по данным Росстата, бензин на минувшей неделе подорожал на 0,6%.

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