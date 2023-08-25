В Госдуме назвали способ снизить цены на топливо Депутат ГД Арефьев: отмена транспортного налога снизит цены на топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы снизить цены на топливо, необходимо отменить два вида налога — транспортный и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости стоит уже давно.

Мы давно ставим вопрос о регулировании цен на товары первой необходимости, в том числе и бензин, который тоже является таким товаром. Если убрать из ценообразования НДПИ и транспортный налог, то все сразу вернется на круги своя, — уверен парламентарий.

Депутат подчеркнул, что цена на топливо регулируется государством именно за счет НДПИ, но этот налог становится поводом для производителей завышать цены. Арефьев уверен, что, если отметить данный вид налога, то стоимость топлива снизится на 30 рублей за литр.

Депутат напомнил, что президент России Владимир Путин также говорил о необходимости отметить транспортный налог, но пока этого так и не сделали. В связи с этим повышаются цены на дизельное топливо, уверен депутат.

Его еще пять лет назад «воткнули» в цену бензина, и теперь мы платим транспортный налог и в бензине, и еще дополнительно как транспортный налог. Даже президент говорил о том, что его надо убрать, но не убирают, — заключил парламентарий.

Российские грузоперевозчики ранее обратились с предложением ввести госрегулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его предельную стоимость. Глава Независимого топливного союза России Павел Баженов выступил против данной идеи и назвал ее недальновидной.