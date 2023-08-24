Независимый топливный союз выступил против госрегулирования цен на дизель Глава НТС Баженов выступил против идеи госрегулирования цен на дизель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские грузоперевозчики обратились с предложением ввести госрегулирование цен на дизельное топливо и зафиксировать его предельную стоимость. В беседе с «Радио 1» глава Независимого топливного союза России (НТС) Павел Баженов выступил против данной идеи. По его словам, эта мера недальновидна и не сможет принести реального эффекта.

Как уточнил Баженов, цены на дизель регулируются, пусть это и не закреплено официально. Глава НТС подчеркнул, что это связано с антиинфляционными рекомендациями правительства, а также с политикой нефтяных компаний. Он напомнил, что Россия является крупным экспортером топлива, это оказывает влияние на внутренний рынок.

Баженов подчеркнул, что существуют другие меры, которые могут повлиять на снижение цен на дизель на внутреннем рынке. В качестве примера он привел снижение налоговой нагрузки на производителей и поставщиков сырья, а также увеличение объемов реализации топлива. Он заключил, что в рамках рыночной экономики госрегулирование цен может привести к неблагоприятным экономическим последствиям, в том числе к дефициту.

Глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин ранее заявил, что рост цен на дизельное топливо произошел из-за сговора топливных компаний. По его словам, себестоимость производства данного вида топлива маленькая, в связи с этим возникает предположение, что кому-то выгодно подорожание дизеля.