Топливные компании заподозрили в сговоре Глава «Грузавтотранс» Матягин: дизель подорожал из-за сговора топливных компаний

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Рост цен на дизельное топливо произошел из-за сговора топливных компаний, считает президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. В разговоре с НСН он уточнил, что себестоимость производства данного вида топлива маленькая. В связи с этим возникает предположение, что кому-то выгодно подорожание дизеля, чтобы увеличить заработок, уверен эксперт.

Получается, что себестоимость производства этого топлива очень маленькая, следовательно, кто-то очень сильно на этом зарабатывает. Почему дорожает дизельное топливо? Это все связано со сговором топливных компаний. ФАС почему-то этого сговора не видит, — пояснил Матягин.

Он также добавил, что стоимость грузоперевозок может вырасти. Это связано с несколькими факторами — нехваткой водителей, снижением курса рубля, повышением ключевой ставки и ростом цен на топливо. Эксперт уточнил, что перевозчикам не удается компенсировать потери своей прибыльностью. Матягин подчеркнул, что ФАС может только оштрафовать топливные компании, которые «зарабатывают на людях», но деньги никому не вернут.

Пальцем пригрозят, показательную порку исполнят, а цены-то никак не поменяются. Это наблюдение за последние лет пять. Сегодня транспортные компании, наверное, меньше зарабатывают, чем водители. Это тоже сказывается на росте цены для дальнейшего потребителя, — заключил глава «Грузавтотранс».

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее заявил, что в сентябре с большой вероятностью произойдет остановка роста цен на бензин на российском рынке. По его словам, это связано со снижением спроса, которое ожидается осенью.