Аналитик сделал прогноз о ситуации на рынке топлива в России Аналитик Юшков предсказал остановку роста цен на бензин в России в сентябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сентябре с большой вероятностью произойдет остановка роста цен на бензин на российском рынке, сделал прогноз ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт уточнил, что это связано со снижением спроса, которое ожидается осенью.

По словам Юшкова, спрос на топливо в летний период значительно возрастает. Сильнее всего повышается интерес к 95-ому и 92-ому бензину. Аналитик уточнил при этом, что понижение цен на заправках осенью вряд ли произойдет, но стоимость топлива на АЗС и бирже прекратит рост.

Спрос летом существенно возрастает, особенно на 95-й, 92-й бензин. Я думаю, что в сентябре, когда все вернутся к работе, в школы и так далее, потребление топлива будет меньше, и мы увидим ослабление проблем на внутреннем рынке топлива и все вернется на круги своя, — подчеркнул аналитик.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что на правительственном уровне продолжается работа по стабилизации цен на бензин, на данный момент она в основном ведется по биржевым показателям. По его словам, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, пока на производствах продолжается сезон ремонтных работ.