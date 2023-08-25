Стало известно, как могут подорожать бензин и дизель НТС: цены на бензин и дизель могут превысить инфляцию по итогу года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогу 2023 года рост цен на топливо может превысить инфляцию, заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. По его словам, причиной увеличения стоимости бензина и дизеля на АЗС являются стабильно высокие биржевые цены на нефтепродукты. В конце июля Центробанк ухудшил прогноз по инфляции за весь 2023 год до 5–6,5%. А после последнего заседания 15 августа ЦБ и вовсе его не опубликовал.

В целом по итогам года цены на бензин и дизель вырастут на величину инфляции, но может быть и больший рост. Все зависит от того, как долго будут удерживаться высокие цены на бирже, — заявил Баженов.

Накануне оптовая стоимость бензина АИ-95 второй день подряд устанавливала рекорд, достигнув 71,7 тысячи руб. за тонну, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Биржевые цены на летний дизель ощутимо выросли в первой половине августа (с 57,7 до 67,8 тысячи рублей за тонну), но затем несколько скорректировались вниз (до 66 тысяч рублей).

По словам Григория Баженова, мы уже наблюдаем рост цен на АЗС и это «совершенно нормальная история», когда из-за подъема оптовых цен начинают увеличиваться и розничные цены.

Но дело заключается не в том, что мы наблюдаем просто исторические максимумы. Дело в том, что мы видим устойчиво высокие цены по всем нефтепродуктам, торгующимся на бирже. И эти цены не отпускаются. Это является ключевой причиной роста цен и в рознице, — пояснил эксперт.

Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как долго на бирже продержится тот уровень цен, говорит собеседник NEWS.ru. Чем дольше — тем больше шансов, что россияне сильно ощутят подорожание топлива.

Ранее своим прогнозом по ситуации с ценами на бензин поделился финансовый аналитик Владислав Антонов. По его словам, в сентябре цены на топливо либо сохранятся на прежнем уровне, либо продолжат рост. При этом российские власти рассматривают различные ограничительные меры, которые могут замедлить этот процесс, сдержав рост на время, отметил Антонов.