Аналитики предсказали цены на бензин в сентябре Аналитик Антонов: цены на бензин в сентябре останутся на прежнем уровне

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В сентябре цены на дизельное топливо и бензин либо останутся на прежнем уровне, либо продолжат расти, предсказал финансовый аналитик Владислав Антонов. Комментируя ситуацию LIFE.ru, он уточнил, что власти России на данный момент ищут меры, которые помогут замедлить этот процесс. Эксперт подчеркнул, что с 1 сентября будет скорректирован демпферный механизм — выплаты нефтеперерабатывающим предприятиям из бюджета снизятся в два раза.

Власти рассматривают различные ограничительные меры: лицензирование экспорта топлива, запрет экспорта для непроизводителей, составление списка экспортеров, повышение экспортных пошлин. Эти меры могут сдержать рост цен на время. Власти пытаются ограничить экспорт, — пояснил аналитик.

По мнению Антонова, остановка роста цен на бензин может произойти только за счет сезонного снижения спроса. При этом дизельное топливо может подорожать из-за перехода на зимние сорта, уверен эксперт. Он напомнил, что важным фактором роста стоимости является инфляция.

Аналитик Артем Деев уточнил, что цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России растут с начала 2023 года. В среднем они повысились на 5,5%, подчеркнул эксперт. По его словам, это «почти рекорд». В сентябре следует ожидать повышения стоимости еще на 3-5%, предсказал аналитик.

Здесь сказывается несколько факторов. Во-первых, валютная турбулентность, связанная со скачками курса рубля. Во-вторых, традиционный рост спроса, на который в этом году наложилось также снижение биржевого предложения топлива, — пояснил Деев.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин ранее заподозрил топливные компании в сговоре. По его словам, именно из-за этого мог произойти рост цен на дизель.