В России перебои с бензином: что происходит, будет ли АИ-95 по 80 рублей Аналитики предрекают дальнейшее подорожание топлива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 25 августа вновь обновила рекорд, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Многие российские регионы в конце этого месяца столкнулись с дефицитом автомобильного топлива, в некоторых из них говорят, что запаса хватит всего на неделю. Специалисты связывают происходящее с целым рядом причин, создан специальный штаб для разрешения ситуации. Будет ли дефицит бензина осенью и на сколько вырастут цены, выяснял NEWS.ru.

В каких регионах России уже начались проблемы с бензином и дизелем

В регионах продолжают жаловаться на дефицит топлива — на заправках исчезает бензин, в аграрных регионах проблемы с дизелем. Как заявил «Известиям» директор одной из сетей заправок Герман Колотов, нехватка топлива на заправках в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах возникла из-за нарушений срока доставки грузов по железным дорогам

В Сибирском федеральном округе независимые АЗС также заявляют о риске нехватки автомобильного бензина. Например, в ряде субъектов участники рынка оценили запас топлива максимум в неделю. Руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких подтвердил, что в регионе наблюдаются перебои в поставках и рост стоимости автомобильного топлива. По его словам, подобная ситуация длится с конца мая.

Ранее об отсутствии топлива на заправках также заявляли жители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в разговоре с NEWS.ru признался, что не может давать каких-либо прогнозов по дальнейшему развитию ситуации. Президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин в беседе с NEWS.ru также отказался оценить ситуацию на рынке.

Власти опровергают нехватку топлива. В Минэнерго заявили, что на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) производится достаточно бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить потребности населения, аграриев и промышленности. Ведомство также объявило о взятии под особый контроль ритмичности поставок горючего в южные регионы и пообещало обеспечить предприятия агропромышленного комплекса и сети АЗС. В настоящее время специальный штаб работает над оптимизацией транспортных расходов для всех участников рынка, заявило министерство.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему не хватает бензина и дизеля

Дефицит бензина в сочетании с ростом цен на него обусловлен влиянием сразу нескольких взаимосвязанных факторов, пояснил в разговоре с NEWS.ru независимый аналитик кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

«Во-первых, на отдельных нефтеперерабатывающих заводах проводятся ремонтные работы, и на них время выпуска топлива падает или прекращается вовсе. Во-вторых, увеличились сроки доставки бензина по сети РЖД. В-третьих, достаточно силен спрос на него из-за летнего сезона отпусков. И, наконец, в-четвертых, ряд независимых операторов попросту прекратили закупать бензин из-за дисбаланса оптовых и розничных цен — им его продавать попросту стало нерентабельно», — пояснил эксперт.

В подобной ситуации, если не принять экстренные меры, цены на бензин продолжат расти.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил, что раньше, чтобы сбалансировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке, правительство доплачивало бедным нефтяным компаниям из бюджета, это называлось «ценовой демпфер».

«Сегодня в бюджете денег стало меньше, он дефицитный, не хватает даже на поддержку нефтяников. В итоге демпфер хотели отменить полностью еще весной, но желание рассосалось на этапе обсуждения. Летом нашли консенсус, демпфер было решено просто снизить. После этого и начались чудеса: в нефтяной сверхдержаве с заправок начали пропадать бензин и солярка», — рассказал NEWS.ru Шапарин.

Председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач напомнил, что Россия экспортирует за рубеж как сырую нефть, так и готовое топливо. По его словам, из-за последних геополитических ограничений наблюдается недобор выручки.

«Можно предположить, что для того чтобы компенсировать финансовые потери, страна начала больше экспортировать уже готовое топливо. В итоге это могло стать одним из факторов дефицита внутри страны», — отметил Храпач в беседе с NEWS.ru.

Он также предположил, что значительную часть топлива отправляют российской армии в зону специальной военной операции (СВО).

По мнению Храпача, если осенью по-прежнему будет не хватать топлива, государству придется вскрыть резервные хранилища. Как добавил эксперт, с наибольшим дефицитом могут столкнуться те регионы, где бензин и дизель не производят.

Фото: IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

Сколько сейчас стоят бензин и дизель

Средние потребительские цены на бензин в России в июле текущего года выросли на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время производители в июле повысили оптовые цены на 7,7%, сообщается в материалах Росстата. В годовом выражении потребительские цены на бензин выросли на 5,4%, а цены производителей — на 76,7%.

По данным ведомства, потребительские цены на бензин в июле нынешнего года в среднем по России превышали цены производителей в 1,9 раза. Заметнее всего бензин подорожал в республиках Дагестан и Саха (Якутия) — на 7,7% и 7% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на автомобильный бензин выросли на 1,6% и 1,5% соответственно.

Как сообщает ТАСС, цены на бензин в России за неделю с 14 по 21 августа 2023 года выросли на три копейки — до 54,28 рубля за литр. Так, средние цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 24 копейки и составили 50,23 рубля за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 поднялись на 27 копеек, до 54,85 рубля за литр, стоимость АИ-98 выросла на 63 копейки и составила 65,97 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 76 копеек, до 60,03 рубля.

В частности, 25 августа заправки «Башнефти» десятый раз за лето повысили цены на бензин. С 24 августа литр АИ-100 подорожал на 50 копеек до 62,65 рубля, АИ-95 вырос на 10 копеек, до 51,85 рубля, АИ-92 и ATUM-92 повысились на 15 копеек, до 48,8 рубля и 49,6 рубля соответственно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет осенью с ценами на бензин

Российским нефтяникам выгодно сохранять высокий уровень переработки в условиях рекордных оптовых цен на нефтепродукты в РФ, объяснил NEWS.ru аналитик группы «Финам» Александр Потавин. По его словам, производство нефтепродуктов в России за последний месяц в среднем выросло на 5,7%, а экспорт из России в августе значительно сократился — до минимального показателя с октября 2021 года.

«Если нефтепереработка растет и при этом поставки топлива на экспорт падают, то получается, что нехватки топлива внутри РФ не должно быть и цены на него разгоняются искусственно», — подчеркнул Потавин.

Эксперт Сергей Храпач подтвердил, что цены на автомобильное топливо в России не всегда вписываются в какую-либо очевидную логику.

«Когда доллар дорожает — бензин дорожает. Когда нефть дорожает — бензин дорожает. Когда нефть дешевеет — бензин в России все равно дорожает. На мой взгляд, пока нет явных предпосылок для снижения стоимости топлива и рост продолжится», — отметил он.

Храпач полагает, что государству придется вмешаться в ситуацию, если литр бензина будет стоить 80 рублей.

«Это критическая отметка с учетом того, что 69% населения и 65% грузов в стране перевозится именно автомобильным транспортом. Очевидно, что такой рост цен автоматически вызовет подорожание всего», — указал собеседник NEWS.ru.

Аналитик Леонид Хазанов не исключил, что стоимость марки АИ-92 вполне может достигнуть в ближайшие недели 50–60 рублей за литр, АИ-95 — 65–80 рублей за литр.

По итогам 2023 года рост цен на топливо может превысить инфляцию, предположил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов в разговоре с NEWS.ru. По его мнению, причиной увеличения стоимости бензина и дизеля на АЗС являются стабильно высокие биржевые цены на нефтепродукты.

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