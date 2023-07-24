Новак поддержал идею по ограничению числа экспортеров бензина Новак поддержал предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Новак

Вице-премьер России Александр Новак согласился с идеей Минэнерго РФ по ограничению количества экспортеров бензина. Чиновник также поручил проработать вопрос об увеличении объемов предложения топлива на отечественном рынке, отмечается в сообщении правительства.

Вице-премьер поддержал предложения Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина, а также поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов, — подчеркивается в сообщении.

Минэнерго прежде заявляло, что может пресечь схемы серого экспорта бензина. Также ранее сообщалось, что правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, изначально отгруженный на внутренний рынок и на который выплатили субсидии в виде демпфера. Должен быть сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым разрешат экспорт.

Ранее Александр Новак заявил, что на правительственном уровне продолжается работа по стабилизации цен на бензин. В текущее время в основном она ведется по биржевым показателям. По его словам, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.