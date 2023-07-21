Новак пообещал стабилизировать цены на бензин в России Новак: правительство РФ прорабатывает варианты стабилизации биржевых цен на бензин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что работа по стабилизации цен на бензин ведется в основном по бирже. По его словам, ситуация стабилизируется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, пока на производствах продолжается сезон ремонтных работ, передает агентство ПРАЙМ.

Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно, объемы поступления на биржу увеличатся, ситуация стабилизируется. По дизелю у нас особых проблем нет и с объемами, и ценами. Год к году рост даже на биржах 5–7%. На АЗС ситуация и с бензином, и с дизельным топливом на уровне инфляции. <...> Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась, — сказал Новак.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и антимонопольная служба потребовали от нефтяников увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов. При этом дефицита бензина в России нет, а спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением.

С начала года оптовые цены на автомобильное топливо в России выросли на 62–67%. Эксперт и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявлял, что нефтяники из-за сокращения выплат от государства захотят повысить цены на свою продукцию. Но власти будут пытаться с ними договориться, чтобы рост по итогам года не превысил инфляцию, которая, по оценкам Центробанка, составит 4,5–6,5% за весь 2023 год.