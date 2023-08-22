Минэнерго подтвердило сложности с поставками бензина в регионы

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Сложности с поставками топлива в регионы связаны с высокой загруженностью железной дороги на южном направлении в туристический сезон, сообщили в Минэнерго РФ. Также из-за проблем с обеспечением аграриев топливом нефтяникам рекомендовали принять меры по сдерживанию цен на дизель в сельскохозяйственных регионах, передает ТАСС.

Обеспечение топливом агропромышленного комплекса взято на особый контроль штаба Минэнерго России, — заявили в ведомстве.

Помимо того, с РЖД и нефтяниками достигнуты договоренности по решению проблемных вопросов, исходя из приоритета снабжения аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур, указали в Минэнерго.

Ранее представители топливного бизнеса рассказали о нехватке бензина и дизеля на заправках в ряде российских регионов. Так, с дефицитом топлива на АЗС столкнулись в Крыму, Калмыкии, Хабаровском крае, а также Астраханской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской и Волгоградской областях. Представители отрасли отмечали, что, если в июле не хватало бензина АИ-95, теперь на некоторых АЗС нет АИ-92, что вызвано задержками поездов с нефтепродуктами, идущих из Центральной России на несколько недель дольше обычных сроков.