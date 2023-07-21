В Крыму опровергли продажу бензина по талонам Глава Минтранса Крыма: дефицита бензина и дизельного топлива на полуострове не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицита бензина и дизельного топлива в Крыму не будет, доставка осуществляется на постоянной основе, сообщил в Telegram-канале глава Минтранса региона Николай Лукашенко, комментируя сообщения о продаже бензина по талонам. По его словам, только за последние сутки на полуостров прибыли 60 вагонов с бензином, который уже сегодня будет доставлен на АЗС.

Начала поступать информация об отпуске на некоторых заправках бензина марки АИ-92 только по талонам. Доставка топлива в Республику Крым осуществляется на постоянной основе. За истекшие сутки в Республику Крым доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций. Работа в данном направлении находится на постоянном контроле, — написал Лукашенко.

Он указал, что вместе с региональным Министерством топлива и энергетики ведет постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов.

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что оптовые цены на бензин в ряде регионов России стали превышать розничные, это наносит ущерб бизнесу и экономике в целом. Он подчеркнул, что цена тонны бензина АИ-92 обновила свой исторический рекорд, превысив 59 тысяч рублей, что отражается на отрасли и потребителях.