Бензин начал исчезать на российских заправках «Известия»: дефицит топлива возник на заправках в Крыму и ряде регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дефицит бензина и дизеля начал возникать на заправках в Крыму, Саратовской, Новосибирской и Рязанской областях, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса. По данным издания, нехватка топлива также наблюдается в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.

В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит, — объяснил собеседник издания.

В публикации отмечается, что еще в конце июля сроки перевозки топлива по железной дороге по сравнению с прошлым годом увеличились вдвое. Тогда представители отрасли объясняли это тем, что пути оказались перегружены из-за переориентации экспорта российского угля с западных направлений на восточные.

Увеличение сроков поставок также связывают с ростом средней дальности перевозок и простоями, которые не зависят от РЖД. Издание приводит данные Российского топливного союза (РСТ), согласно которым, примерно треть всего топливного бензина находится в пути.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов поделился своим прогнозом по ситуации с ценами на бензин. По его словам, в сентябре цены на топливо либо сохранятся на прежнем уровне, либо продолжат рост. При этом российские власти рассматривают различные ограничительные меры, которые могут замедлить этот процесс, сдержав рост на время, отметил Антонов.