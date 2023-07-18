Политолог раскрыл цель изучения российских танков в Великобритании Политолог Харисов: изучение российских танков показало намерения Запада продолжать конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изучение российских танков в Великобритании показало намерения Запада продолжать украинский конфликт, считает политолог Рамиль Харисов. Комментируя ситуацию «360», эксперт уточнил, что на это указывают также продолжающиеся поставки вооружения ВСУ. Он отметил, что не следует рассчитывать на быстрое разрешение конфликта.

Запад явно намерен продолжать противостояние. Никаких быстрых решений не предвидится, конфликт будет затягиваться. Раньше говорили, что до последнего, например, украинца, сейчас не очень понятно, — пояснил политолог.

По словам эксперта, потеря техники не поле боя неизбежна. Он подчеркнул, что Россия также изучает трофеи, которые получает в ходе боестолкновений. При этом исследование российских танков в Британии политолог считает бессмысленным. Харисов уточнил, что внутри нет напечатанной инструкции по маркам стали и технологиям производства, без которых изучение не даст никаких результатов. Он уточнил, что Запад при этом получил не новые разработки, а старую технику, которую можно было бы просто перекупить у африканских стран.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее объяснил изучение британцами российских танков интересом к механизмам заряжания. Он является одним из лучших в мире, поскольку практически не ломается после нескольких тысяч выстрелов.