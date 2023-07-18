Военэксперт объяснил интерес британцев к российским танкам Матвийчук назвал механизм заряжания российских танков объектом интереса спецслужб Великобритании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский танк Т-90

Британским спецслужбам интересно узнать, как работает танковый баллистический вычислитель на российской военной технике, а также интерес представляет механизм заряжания, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя заявление главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина об исследовании российских танков в британских лабораториях. Он подчеркнул, что механизм заряжания российских танков является один из лучших в мире, поскольку он практически не ломается после нескольких тысяч выстрелов.

Любая сторона захочет изучить технику, танк, противника для разработки методов борьбы с ней. Думаю, что для Британии представляет интерес наш механизм заряжания. <...> И, думаю, интерес для них представляет танковый баллистический вычислитель, — сказал военэксперт.

Матвийчук пояснил, что в первую очередь британцам интересен российский танк Т-90.

У них Challenger — машина консервативная и громоздкая, экипаж четыре человека, в том числе заряжающий, автомат заряжания использовать нельзя. В первую очередь, их интересует Т-90, — резюмировал он.

Радакин в беседе c The Daily Telegraph ранее заявил, что ряд подбитых в зоне спецоперации на Украине российских танков доставлены в Великобританию и изучаются военными экспертами. Технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, которая также занимается изучением химического и биологического оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть современная эффективная техника, а трофейная западная станет предметом изучения российских инженеров. При этом он назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире.