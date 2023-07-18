Британским спецслужбам интересно узнать, как работает танковый баллистический вычислитель на российской военной технике, а также интерес представляет механизм заряжания, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя заявление главы штаба обороны Великобритании Тони Радакина об исследовании российских танков в британских лабораториях. Он подчеркнул, что механизм заряжания российских танков является один из лучших в мире, поскольку он практически не ломается после нескольких тысяч выстрелов.
Любая сторона захочет изучить технику, танк, противника для разработки методов борьбы с ней. Думаю, что для Британии представляет интерес наш механизм заряжания. <...> И, думаю, интерес для них представляет танковый баллистический вычислитель, — сказал военэксперт.
Матвийчук пояснил, что в первую очередь британцам интересен российский танк Т-90.
У них Challenger — машина консервативная и громоздкая, экипаж четыре человека, в том числе заряжающий, автомат заряжания использовать нельзя. В первую очередь, их интересует Т-90, — резюмировал он.
Радакин в беседе c The Daily Telegraph ранее заявил, что ряд подбитых в зоне спецоперации на Украине российских танков доставлены в Великобританию и изучаются военными экспертами. Технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, которая также занимается изучением химического и биологического оружия.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть современная эффективная техника, а трофейная западная станет предметом изучения российских инженеров. При этом он назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире.