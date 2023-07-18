Ряд подбитых в хоне спецоперации на Украине российских танков доставлены в Великобританию и изучаются военными экспертами, заявил глава штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c The Daily Telegraph. Российскую технику передали сотрудникам военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун, которая также занимается изучением химического и биологического оружия.

Мы состоим в клубе стран, которые делятся друг с другом информацией, когда нам в руки попадает техника России или другой страны, которая может представлять для нас опасность. <...> Это помогает нам понять, как работает чужая техника, как с ней можно бороться, как сделать броню более эффективной, — сказал адмирал.