В США предупредили Россию о неприятном сюрпризе при изучении техники НАТО 19FortyFive: Россия не сможет узнать передовые технологии НАТО при изучении трофейной техники

Фото: МО Украины

В ходе боевых действий на Украине российские военные сумели заполучить трофейную технику НАТО, которую страны Запада и США поставили на вооружение ВСУ. Но даже при таких условиях России навряд ли удастся узнать, какие передовые технологии применяются при ее создании. Разработчиков оружия ждет неприятный сюрприз: все ценное с бронетехники сняли еще до отправки на Украину, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание 19FortyFive.

Потеря западной бронетехники поднимает важный вопрос разведки: могут ли российские солдаты и разработчики оружия изучить встроенные технологии, электронику, прицелы и композитные брони выведенных из строя транспортных средств, — отмечается в публикации.

Американское издание уточняет, что западные страны поставляют сильно отличающееся от оригинала оружие своим партнерам и союзникам. Так, США передают танки Abrams с абсолютно другими электроникой, прицелами, вычислительной техникой и датчиками. Пентагон пытается таким образом обезопасить себя и защитить технологии, которые могут дать США преимущество.

Обозреватель 19FortyFive Джек Бакби ранее заявил, что недавние кадры с уничтожением американской техники доказывают возможности ВС РФ. До этого «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео горящих тяжелых бронемашин MaxxPro американского производства на Запорожском направлении.