В США заявили, что Россия может уничтожить лучшую американскую бронетехнику 19FortyFive: ВС России доказали, что могут уничтожать лучшую бронетехнику США

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России доказали, что могут разгромить некоторые виды лучшей бронетехники США, написал обозреватель 19FortyFive Джек Бакби. По его словам, на это указывают опубликованные в Сети кадры уничтожения боевых машин.

То, что США посылают Украине одно из своих лучших боевых вооружений, не означает, что Россия не может их повредить или уничтожить. Недавние кадры с Украины показывают, что Москва может победить некоторые из лучших бронированных вооружений Америки, — написал Бакби.

Ранее «Военкоры Русской Весны» опубликовали видео горящих тяжелых бронемашин MaxxPro американского производства на Запорожском направлении. По сообщению канала, российские военные продолжают отражать атаки ВСУ и уничтожают большое количество западной боевой техники противника. Минобороны РФ не комментировало. эту информацию

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео с кадрами, на которых, предположительно, показано уничтожение немецкого танка Leopard 2A6 ВСУ российским дроном-камикадзе «Ланцет» на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.