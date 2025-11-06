Политолог оценил важность демонстрации «Посейдона» и «Хабаровска» Политолог Михайлов: РФ в ответ на угрозы США доказала свое первенство в оружии

Россия с помощью демонстрации подлодки «Хабаровск» и подводных аппаратов «Посейдон» доказала Западу свое преимущество в вооружении, заявил 360.ru политолог Евгений Михайлов. По его словам, таким образом страна доходчиво ответила на угрозы США и европейских сторонников Украины.

Американцы хотят разработать трехступенчатую ракету и выделяют на это деньги, а мы показываем, что у нас уже есть, что навсегда может отбить охоту от попыток уничтожения России. Появились новые страны, новые центры влияния. Я надеюсь, что осознание этого момента придет для американцев и европейцев, до того как будут нажаты какие-то кнопки, — высказался Михайлов.

Он отметил, что после демонстрации «Посейдона» и «Хабаровска» президент США Дональд Трамп будет действовать сдержаннее и в более запоздалом режиме. По мнению политолога, Штаты, как и ряд европейских стран, до сих пор не могут осознать, что их доминирование уже завершилось.

Ранее американские журналисты заявили, что Россия в скором времени станет первой страной, способной наносить ядерные удары с моря. По их словам, это станет возможным благодаря сочетанию подлодки класса «Хабаровск» и подводных аппаратов «Посейдон». При этом перехватить атаки в толще океана практически невозможно.