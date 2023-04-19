Политолог объяснил, почему США вспомнили о своих технологиях на ЗАЭС Политолог Анпилогов: США спустя год вспомнили о ЗАЭС ради санкций против Росатома

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Требование США не прикасаться к ценному оборудованию и технологиям, которые американцы якобы оставили на перешедшей в собственность РФ Запорожской АЭС, не имеет ничего общего с ядерными секретами, считает политолог, директор фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов. В своем комментарии для ФБА «Экономика сегодня» он высказал мнение, что США и их европейские союзники таким образом лоббируют санкции против Росатома.

Эксперт напомнил, что Запорожская АЭС вместе со всеми технологиями, представляющими хоть какую-либо ценность, перешла под российский контроль 1 марта 2022 года, однако США вспомнили об этом и отправили требование Москве только 17 апреля 2023 года. Политолог не исключил, что сюжет с ЗАЭС разработан Вашингтоном для продавливания в ЕС ограничений против Росатома, которые могли войти уже в десятый санкционный пакет, но были заблокированы Венгрией и Францией.

По словам Анпилогова, американские компании Westinghouse и Holtec поставляли на ЗАЭС ядерное топливо и построили там могильник, однако критичных технологий они Украине не передавали.

Существуют два основных момента, которые отличали четыре украинские АЭС от российских, они заключаются в альтернативном ядерном топливе Westinghouse (TBC-W) и сухом хранилище отработанного сырья, которое было построено Holtec в Энергодаре. Все остальное работает там на советских технологиях, — указал эксперт.

Украина перевела энергоблоки на западное топливо еще в 2008 году исключительно из политических, а не из экономических соображений, то же самое было сделано с хранилищем ядерных отходов, отмечает политолог. Этот проект изначально был задуман для того, чтобы вытеснить российских ядерщиков с европейского рынка.

Технологии, которые американцы оставили на ЗАЭС, не имеют чувствительного значения для Росатома. Оборудование станции можно быстро вернуть к заводским настройкам, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что ударный дрон ВСУ польского производства упал недалеко от Запорожской АЭС. Российские военные полагают, что целью беспилотника была инфраструктура станции.