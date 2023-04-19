Министерство энергетики США предупредило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо. По информации канала, на станции есть «техническая информация, относящаяся к ядерной сфере», которая подлежит экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов.
У США есть секретная ядерная технология на атомной электростанции на территории Украины, и они попросили Россию не трогать ее, — говорится в материале.
В Минэнерго подтвердили подлинность документа. Там указали, что письмо было направлено 17 марта 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что неавторизованный доступ к вышеназванным технологиям станет нарушением американского законодательства. В Минэнерго не уточнили, в связи с чем не направило письмо ранее, и не сообщили, получили ли ответ от российской корпорации.
8 апреля Times сообщил, что около 600 украинских военнослужащих пытались захватить территорию Запорожской атомной станции в октябре 2022 года, однако их операция провалилась. По данным издания, вооруженные пулеметами и гранатометами бойцы ВСУ должны были взять штурмом ЗАЭС, но им был дан мощный отпор.