США потребовали не трогать американские технологии на Запорожской АЭС CNN: США предупредили Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Министерство энергетики США предупредило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС, сообщает телеканал CNN со ссылкой на соответствующее письмо. По информации канала, на станции есть «техническая информация, относящаяся к ядерной сфере», которая подлежит экспортному контролю со стороны правительства Соединенных Штатов.

У США есть секретная ядерная технология на атомной электростанции на территории Украины, и они попросили Россию не трогать ее, — говорится в материале.

В Минэнерго подтвердили подлинность документа. Там указали, что письмо было направлено 17 марта 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что неавторизованный доступ к вышеназванным технологиям станет нарушением американского законодательства. В Минэнерго не уточнили, в связи с чем не направило письмо ранее, и не сообщили, получили ли ответ от российской корпорации.

8 апреля Times сообщил, что около 600 украинских военнослужащих пытались захватить территорию Запорожской атомной станции в октябре 2022 года, однако их операция провалилась. По данным издания, вооруженные пулеметами и гранатометами бойцы ВСУ должны были взять штурмом ЗАЭС, но им был дан мощный отпор.