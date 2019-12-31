https://static.news.ru/photo/e888824c-2c7a-11ea-86ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году. Об этом сообщили в МВД России.

Там уточнили, что свыше 136 тысяч — это жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, ещё порядка 60 тысяч человек — жители из других районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В МВД отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. Так, были отклонены 232 заявления.

Решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств, — цитирует ТАСС ответ пресс-службы МВД на соответствующий запрос.

Указ, позволяющий жителям ДНР, ЛНР, а также Донецкой и Луганской областей Украины получить гражданство РФ в упрощённом порядке, президент Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, МВД назвало регионы, жители которых отказываются от российского гражданства.