Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году. Об этом сообщили в МВД России.
Там уточнили, что свыше 136 тысяч — это жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, ещё порядка 60 тысяч человек — жители из других районов Донецкой и Луганской областей Украины.
В МВД отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. Так, были отклонены 232 заявления.
Решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств, — цитирует ТАСС ответ пресс-службы МВД на соответствующий запрос.
Указ, позволяющий жителям ДНР, ЛНР, а также Донецкой и Луганской областей Украины получить гражданство РФ в упрощённом порядке, президент Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Ранее, как писал NEWS.ru, МВД назвало регионы, жители которых отказываются от российского гражданства.