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Самыми «непатриотичными» регионами страны, граждане которых в 2019 году добровольно отказывались от российского гражданства, оказались Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Рязанская и Архангельская области. Такие данные привели в МВД.

Вместе с тем, там отметили, что отказываться от гражданства россияне стали почти в два раза реже.

В 2018 году выход из гражданства Российской Федерации оформлен в отношении 18 граждан Российской Федерации, проживавших на территории Российской Федерации, за текущий период 2019 года — в отношении 10 граждан, — цитирует «Ридус» сообщение ведомства.

Информацией о россиянах, выехавших на постоянное место жительство за пределы Российской Федерации, МВД России не располагает.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году число иностранцев, получивших российское гражданство, увеличилось до 360 тысяч человек.