«Победа» отменила все полёты в Европу

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Российский лоукостер «Победа» отменил все полёты в Европу, сообщили в пресс-службе перевозчика. В компании отметили, что пассажирам, купившим билеты, оформляется автоматически полный возврат денег, пишет РИА Новости.

Все рейсы «Победы» в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег, — говорится в сообщении.

Ранее о приостановке полётов в Европу сообщила российская авиакомпания «Аэрофлот». На такой шаг в компании пошли после введения ограничений против РФ. Отечественный авиаперевозчик предложил пассажирам оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билетов.

Отменила рейсы в Европу и авиакомпания S7. Её руководство взяло двухнедельную паузу после того, как закрыли воздушное пространство для российских авиаперевозчиков власти Польши и Чехии. Под отмену попали рейсы в 16 городов.

27 февраля стало известно, что ЕС запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Союза. Запрет касается как пассажирских рейсов, так и частных джетов,