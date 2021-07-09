Площадь лесных пожаров выросла втрое в Челябинской области

Общая площадь лесных пожаров в трёх районах Челябинской области за ночь выросла втрое и составила 14 тысяч гектаров. Об этом сообщили на сайте МЧС России по Челябинской области.

Ранее площадь пожаров составляла 4,8 тысячи гектаров. Из-за огня уничтожено 71 здание. Пострадавших нет.

В пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 — дети, — говорится в сообщении ведомства.

На местах ликвидации лесных пожаров находятся более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда. К тушению были привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолёт Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

Ранее сообщалось, что в посёлке Джабыка Челябинской области загорелись 63 дома. Население было эвакуировано в безопасные районы. Ликвидация пожара осложнялась сильным шквалистым ветром. На месте возгорания находились 80 человек, 24 единицы техники и два пожарных поезда.