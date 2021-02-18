Песков рассказал, появится ли аккаунт Кремля в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/67648d8a-71d6-11eb-b7ca-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, заведёт ли Кремль аккаунт в новой социальной сети Clubhouse. По его словам, пока что ведомству хватает существующих механизмов информирования.

У Кремля нет официальных аккаунтов в социальных сетях. Есть у нас в Twitter, но это не прямой аккаунт. Это фактически зеркало информационной ленты нашего сайта, — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле изучают новую социальную сеть, однако, скорее всего, аккаунт в ней заводить не будут.

Мы по-прежнему считаем, что существующих механизмов по распространению и доведению нашей информации до общественности достаточно, — добавил пресс-секретарь президента, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что покупать инвайты (приглашения на закрытые интернет-ресурсы) в социальную сеть Clubhouse, продающиеся сейчас в открытом доступе на интернет-сервисах для размещения объявлений, однозначно не стоит. Об этом рассказал директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор не выявил жалоб на социальную сеть Clubhouse, ведомство продолжает мониторинг площадки. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе РКН.