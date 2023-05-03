«Ответ будет жестким»: Герой России о покушении на Владимира Путина Герой России Липовой: ответ на удар Украины по Кремлю будет жестким

Фото: Министерство обороны РФ

Ответ на удар Украины по Кремлю будет жестким, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Он добавил, что дрон могли запустить с любой площадки. По мнению военного, целью атаки могло быть выявление уязвимых мест в противовоздушной обороне Москвы.

Ответ будет жестким, пусть теперь киевский режим трясется от ожидания ответа России на такие провокации, — сказал Липовой.

Он заметил, что «сейчас беспилотники собираются в любом сарае, гараже, их можно смастерить на коленке, поместить туда взрывчатку и запустить с огорода, с любой открытой площадки».

У нас свыше пяти миллионов беженцев с Украины. Возможно, среди них есть спящие ячейки, вероятно, они получили команду прощупать нашу систему ПВО, уязвимые места, чтобы потом нанести более серьезный удар, — предположил Липовой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Украина минувшей ночью предприняла попытку нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА. По его словам, Москва расценивает это как теракт и попытку покушения на Владимира Путина и оставляет за собой право принять любые ответные меры. Песков добавил, что президент работает не в Кремле, а в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.