02 декабря 2025 в 13:15

Освобождение Доброполья российскими военными попало на видео

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Освобождение населенного пункта Доброполье в Запорожской области попало на видео, которое оказалось в распоряжении NEWS.ru. Судя по кадрам, снятым с воздуха, российские дроны били по военной технике ВСУ, а также по постройкам, которые позже загорались.

На видео также можно заметить инженерные заграждения, стоящие в полях. Кроме того, в процессе освобождения российские военные размещали в населенном пункте триколор.

Ранее стало известно, что в Харьковской области был ликвидирован пункт управления пограничной комендатуры быстрого реагирования погранслужбы Украины вместе с начальством. По информации источников, удар был нанесен в районе населенного пункта Черняки.

До этого сообщалось, что майор ВСУ Владимир Колесниченко из отдела противодействия киберугрозам был ликвидирован в Сумской области. По информации источников, это произошло в пункте управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец.

Запорожье
СВО
ВС РФ
флаги
