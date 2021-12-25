Основатель Gulagu.net призвал остановить атаку хакеров на сайт ФСИН

Остановить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказаний РФ основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он объявлен в России в розыск.

В сообщении, размещённом на Telegram-канале, говорится, что было получено сообщение от некоей команды хакеров UNIVERSAL, заявившей, что она совершала атаки на все серверы ФСИН России. Позже в СМИ появились сообщения, что сайт службы действительно не работал (в данный момент сайт работает). Проект Gulagu.net сообщил, что ему было неизвестно о подготовке хакерской атаки.

Я прошу остановить хакерскую атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановить работу сайта, — говорит Осечкин в видеосообщении.

Ранее Gulagu.net получил от бывшего арестанта-программиста фото- и видеоархив объёмом 40 гигабайт. На обнародованных кадрах запечатлены пытки и изнасилования людей, находящихся в местах лишения свободы, в частности в Саратовской области.

Силовики начали проверку, по результатам которой было уволено 18 сотрудников, включая главу УФСИН по Саратовской области и начальника областной туберкулёзной больницы № 1 УФСИН по Саратовской области

В ноябре МВД РФ объявило Осечкина в розыск. В базе данных ведомства говорится, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не указана.